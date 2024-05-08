Глава Пентагона: Еще рано говорить об эффекте нашей помощи Киеву на поле боя

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, представляя в Сенате США бюджетный запрос Пентагона на 2025 финансовый год, сообщает "Голос Америки".

По словам Остина, важнейшими потребностями Украины сейчас являются средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Он отметил, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, то подготовился, чтобы "быстро доставить эти вещи и поддержать Украину".

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"Трудно вернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", – сказал Остин.

Он также рассказал, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины.

Также, как отметил глава Пентагона, Китай помог РФ наладить военную промышленность.

"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая, этого, вероятно, не произошло бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", – сказал Остин.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Кроме того, по данным NYT, в США считают маловероятным обвал обороны Украины.