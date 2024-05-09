У Берліні горів місцевий ЦНАП, підозрюють підпал

У Берліні з’ясовують причини нічної пожежі у центрі надання адміністративних послуг Берлін-Тіргартен, поліція підозрює умисний підпал.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у будівлі центру адмінпослуг вночі, пожежники отримали сповіщення о 1:45 ранку. Один з місцевих мешканців розповів, що чув звук битого скла і побачив вогонь в одній з кімнат першого поверху, а після того помітив, як двоє осіб втікають від будівлі.

Пожежники швидко доїхали на місце та ліквідували займання, ніхто не постраждав.

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У поліції повідомили, що розслідують інцидент як підпал. Неподалік від будівлі помітили написи, "пов’язані з подіями на Близькому Сході", неофіційно повідомляли, що це були гасла "Free Gaza" і "Free Hamas".

З огляду на можливу політичну вмотивованість події, розслідуванням керуватиме поліцейський відділ державної безпеки Берлінського земельного управління кримінальних розслідувань.

Раніше цього тижня поліція розігнала пропалестинський протест на території одного з університетів Берліна.

Також останнім часом у Німеччині сталася серія нападів на політиків та їхніх помічників.