Шольц закликав громадян йти голосувати у відповідь на серію нападів на німецьких політиків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав німецьких громадян відповісти своєю участю у європейських виборах на серію нападів на політиків, що сталися останнім часом.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Олаф Шольц у зв’язку з нападами заявив, що "атаки на нашу демократію стосуються усіх нас" і цьому потрібно протидіяти.

"Відповідь, яку кожен із нас може дати, дуже проста – йдіть голосувати", – закликав канцлер.

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Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.