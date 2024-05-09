Укр Рус Eng

Шольц закликав громадян йти голосувати у відповідь на серію нападів на німецьких політиків

Новини — Четвер, 9 травня 2024, 09:53 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав німецьких громадян відповісти своєю участю у європейських виборах на серію нападів на політиків, що сталися останнім часом. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Олаф Шольц у зв’язку з нападами заявив, що "атаки на нашу демократію стосуються усіх нас" і цьому потрібно протидіяти.

"Відповідь, яку кожен із нас може дати, дуже проста – йдіть голосувати", – закликав канцлер.  

Реклама:

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені. 

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: