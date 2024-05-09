В Берлине горел центр админуслуг, подозревают поджог

В Берлине выясняют причины ночного пожара в центре предоставления административных услуг Берлин-Тиргартен, полиция подозревает умышленный поджог.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в здании центра административных услуг ночью, пожарные получили сообщение в 1:45 утра. Один из местных жителей рассказал, что слышал звук битого стекла и увидел огонь в одной из комнат первого этажа, а после того заметил, как два человека убегают от здания.

Пожарные быстро доехали на место и ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

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В полиции сообщили, что расследуют инцидент как поджог. Неподалеку от здания заметили надписи, "связанные с событиями на Ближнем Востоке", неофициально сообщалось, что это были лозунги "Free Gaza" и "Free Hamas".

Учитывая возможную политическую мотивированность события, расследованием будет руководить полицейский отдел государственной безопасности Берлинского земельного управления уголовных расследований.

Ранее на этой неделе полиция разогнала пропалестинский протест на территории одного из университетов Берлина.

Также в последнее время в Германии произошла серия нападений на политиков и их помощников.