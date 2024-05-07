Поліція розігнала пропалестинських демонстрантів з університету в Берліні

У Берліні поліція розігнала пропалестинських демонстрантів, які зайняли внутрішній двір Вільного університету німецької столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Протестувальники встановили близько 20 наметів у дворі університету і утворили навколо них живий ланцюг.

Більшість з учасників закрили обличчя медичними масками і пов'язали голови хустками. Також вони вигукували гасла на кшталт "Віва, віва Палестина".

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AP

Берлінська поліція через гучномовці закликала студентів покинути кампус.

Також правоохоронці виводили деяких студентів, коли між поліцейськими і протестувальниками спалахнули сутички. Проти деяких демонстрантів застосували перцеві балончики.

Адміністрація навчального закладу заявила, що протестувальники відкинули будь-який діалог, і тому вони викликали поліцію, щоб звільнити територію.

"Окупація є неприйнятною в кампусі Берлінського університету. Ми відкриті для академічного діалогу – але не в такий спосіб", – заявив очільник університету Гюнтер Ціглер.

Адміністрація заявила, що деякі протестувальники намагалися увійти в кімнати і лекційні аудиторії Вільного університету, щоб зайняти їх.

Мер Берліна Кай Вегнер привітав рішення школи викликати поліцію до того, як ситуація загострилася.

Останніми днями студенти проводили акції протесту або розбивали табори у Фінляндії, Данії, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії, повторюючи пропалестинські протести в американських кампусах.

Напередодні у Нідерландах поліція затримала близько 140 осіб під час розгону пропалестинських демонстрантів, які розбили табір в Амстердамському університеті.

Нагадаємо, у Франції пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.

Раніше керівниця столичного регіону Іль-де-Франс, де розташована паризька філія Sciences Po, заявила про призупинення виплат для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".