У Бундестазі закликають залучити до служби 900 тисяч німецьких резервістів

Очільниця комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Німеччина повинна прискорити підготовку до оборони з огляду на дії Росії та залучити до служби сотні тисяч резервістів.

Про це Штрак-Циммерманн сказала в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, яке цитує газета Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Голова оборонного комітету Бундестагу, яка також є речницею з питань оборони від Вільної демократичної партії, назвала Росію загрозою для безпеки Німеччини і закликала активізувати 900 тисяч резервістів.

"Путін готує свій народ до війни і налаштовує його проти Заходу. Тому ми повинні стати здатними до оборони якомога швидше", – вважає політикиня.

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"Росія виробляє лише зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Усе це лякає", – констатувала вона.

Штрак-Циммерманн розкритикувала той факт, що Бундесвер десятиліттями не реєстрував солдатів, які пішли з активної служби в резерв: "Якби ми могли залучити хоча б половину з них як резервістів з їхніми відповідними знаннями, це було б неймовірним надбанням".

За даними об'єднання резервістів Бундесверу, наразі в Німеччині налічується близько 900 тисяч резервістів у віці до 65 років.

Кілька тижнів тому голова об'єднання Патрік Сенсбург також запропонував зареєструвати всіх колишніх військовослужбовців Збройних сил Німеччини, щоб їх можна було використовувати для забезпечення внутрішньої безпеки, національної оборони і оборони НАТО.

Заклик пролунав на тлі проблем Бундесверу з пошуком достатньої кількості солдатів. Наприкінці минулого року їхня кількість скоротилася до 181 500 людей, тоді як за планом до 2031 року чисельність збройних сил Німеччини має зрости до 203 тисяч військовослужбовців.