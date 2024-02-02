Чисельність німецького Бундесверу знизилась попри загрозу з боку РФ

Попри зусилля уряду Німеччини зі зміцнення Бундесверу чисельність німецького війська торік зменшилась до 181 500 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

З моменту нападу Росії на Україну німецький уряд проводить кампанію зі зміцнення Бундесверу. Очікується, що до 2031 року чисельність збройних сил зросте до 203 тисяч солдатів. Але реальність інша: незважаючи на зусилля зі збільшення особового складу, кількість солдатів Бундесверу скоротилася до 181 500 чоловіків і жінок.

Станом на 31 грудня 2023 року тимчасових і професійних військовослужбовців, а також добровольців на військовій службі налічувалося приблизно на 1 500 осіб менше, ніж роком раніше, повідомило Міністерство оборони Німеччини. Наприкінці 2022 року Бундесвер все ще налічував 183 050 солдатів.

За словами речниці Міноборони, головною метою Бундесверу було і залишається постійне посилення боєготовності особового складу: "Нам потрібні кваліфіковані і боєздатні жінки і чоловіки в достатній кількості для виконання майбутніх завдань і наказів".

Детальний аналіз особового складу показує, що спостерігається незначне зростання кількості професійних військовослужбовців і тих, хто проходить добровільну військову службу, але спостерігається зменшення, зокрема, у випадку контрактників. Задекларована мета полягає в тому, щоб до 2031 року чисельність Бундесверу зросла до 203 тисяч солдатів.

Останнім часом також почастішали дебати про можливу обов'язкову військову службу або наймання солдатів без німецького громадянства.

Раніше прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер заявив про необхідність рішучої реформи Бундесверу з тим, щоб армія була готова захистити країну від потенційних загроз.

А німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України ФРН повинна мати сильну оборонну промисловість та армію.