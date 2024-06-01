В Бундестаге призывают привлечь к службе 900 тысяч немецких резервистов

Глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Германия должна ускорить подготовку к обороне, учитывая действия России, и привлечь к службе сотни тысяч резервистов.

Об этом Штрак-Циммерманн сказала в интервью изданию медиагруппы Funke, которое цитирует газета Zeit, сообщает "Европейская правда".

Председатель оборонного комитета Бундестага, которая также является спикером по вопросам обороны от Свободной демократической партии, назвала Россию угрозой для безопасности Германии и призвала активизировать 900 тысяч резервистов.

"Путин готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада. Поэтому мы должны стать способными к обороне как можно скорее", – считает политик.

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"Россия производит только оружие. Печатаются школьные учебники, которые изображают Германию как агрессора. Детей младших классов учат обращаться с оружием. Все это пугает", – констатировала она.

Штрак-Циммерманн раскритиковала тот факт, что Бундесвер десятилетиями не регистрировал солдат, ушедших с активной службы в резерв: "Если бы мы могли привлечь хотя бы половину из них в качестве резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием".

По данным объединения резервистов Бундесвера, сейчас в Германии насчитывается около 900 тысяч резервистов в возрасте до 65 лет.

Несколько недель назад председатель объединения Патрик Сенсбург также предложил зарегистрировать всех бывших военнослужащих Вооруженных сил Германии, чтобы их можно было использовать для обеспечения внутренней безопасности, национальной обороны и обороны НАТО.

Призыв прозвучал на фоне проблем Бундесвера с поиском достаточного количества солдат. В конце прошлого года их количество сократилось до 181 500 человек, тогда как по плану к 2031 году численность вооруженных сил Германии должна вырасти до 203 тысяч военнослужащих.