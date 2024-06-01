Сили США збили ще кілька безпілотників бойовиків-хуситів в районі Червоного моря

За попередню добу сили США на Близькому Сході знищили ще кілька безпілотників, запущених підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило у своєму X (Twitter) Центральне командування армії США.

У різний час між приблизно 3 годиною ночі та 11 ранку 31 травня американські військові збили один безпілотник хуситів над Аденською затокою і ще три – над Червоним морем.

Окрім того, один запущений вночі безпілотник хуситів сам впав у Червоне море. Під кінець доби хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети в районі Аденської затоки, але вони також не завдали ніякої шкоди силам союзників і торговим суднам.

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Протягом доби 30 травня сили США знищили вісім безпілотників.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

У травні від атаки хуситів постраждали два судна з Греції.