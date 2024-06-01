Силы США сбили еще несколько беспилотников боевиков-хуситов в районе Красного моря

За предыдущие сутки силы США на Ближнем Востоке уничтожили еще несколько беспилотников, запущенных поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило в своем X (Twitter) Центральное командование армии США.

В разное время между примерно 3 часами ночи и 11 утра 31 мая американские военные сбили один беспилотник хуситов над Аденским заливом и еще три – над Красным морем.

Кроме того, один запущенный ночью беспилотник хуситов сам упал в Красное море. Под конец суток хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты в районе Аденского залива, но они также не нанесли никакого ущерба силам союзников и торговым судам.

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В течение суток 30 мая силы США уничтожили восемь беспилотников.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов под конец 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В мае от атаки хуситов пострадали два судна из Греции.