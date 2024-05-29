Військові США повідомили про ракетну атаку хуситів на судно з Греції

Єменські бойовики-хусити напередодні у Червоному морі атакували ракетами суховантаж Laax під прапором Маршаллових островів, який належить і експлуатується Грецією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Центрального командування США (CENTCOM).

Екіпаж грецького судна повідомив, що в нього влучили три ракети, але він продовжив свій рейс.

Загалом хусити випустили п'ять ракет.

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Американські, коаліційні або торгові судна не повідомляли про поранених.

Крім того, сили Центрального командування США успішно знищили п'ять безпілотних літальних апаратів над Червоним морем, які були запущені з території Ємену, контрольованої хуситами.

Було встановлено, що дрони становили безпосередню загрозу для торговельних суден у регіоні.

Раніше хусити влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер, що належить Греції, який йшов під панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі.

Крім того, 10-11 травня сили коаліції відбили атаку дронів з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки та Червоному морі.