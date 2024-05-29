Військові США повідомили про ракетну атаку хуситів на судно з Греції
Єменські бойовики-хусити напередодні у Червоному морі атакували ракетами суховантаж Laax під прапором Маршаллових островів, який належить і експлуатується Грецією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Центрального командування США (CENTCOM).
Екіпаж грецького судна повідомив, що в нього влучили три ракети, але він продовжив свій рейс.
Загалом хусити випустили п'ять ракет.
Американські, коаліційні або торгові судна не повідомляли про поранених.
Крім того, сили Центрального командування США успішно знищили п'ять безпілотних літальних апаратів над Червоним морем, які були запущені з території Ємену, контрольованої хуситами.
Було встановлено, що дрони становили безпосередню загрозу для торговельних суден у регіоні.
Раніше хусити влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер, що належить Греції, який йшов під панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі.
Крім того, 10-11 травня сили коаліції відбили атаку дронів з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки та Червоному морі.