США заявили про знищення 8 дронів хуситів в Ємені та над Червоним морем

Сполучені Штати заявили про нові успішні заходи з протидії підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів в Ємені та Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За словами військових, вони знищили вісім безпілотників (БПЛА) у контрольованих хуситами районах Ємену, а також над Червоним морем.

"Крім того, сили CENTCOM разом із військовими Великої Британії завдали ударів по 13 цілях хуситів в Ємені з метою самооборони", – йдеться в повідомленні.

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Командування зазначає, що ці БПЛА та об'єкти становили загрозу для сил США та коаліції, а також торгових суден у регіоні.

"Ці дії необхідні для захисту наших сил, забезпечення свободи судноплавства, а також для того, щоб зробити міжнародні води безпечнішими та надійнішими для американських, коаліційних і торговельних суден", – вказує CENTCOM.

Раніше єменські бойовики-хусити у Червоному морі атакували ракетами суховантаж Laax під прапором Маршаллових островів, який належить і експлуатується Грецією.

Перед цим хусити влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер, що належить Греції, який йшов під панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі.

Крім того, 10-11 травня сили коаліції відбили атаку дронів з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки та Червоному морі.