Макрон виступить з промовою після несподіваного рішення про розпуск парламенту

Президент Франції Емманюель Макрон найближчими днями виступить з промовою та пояснить план дій після рішення розпустити парламент на тлі програшу промакронівського блоку правопопулістам на євровиборах.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Макрон, чиє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори для більшості в країні стало несподіванкою, у своїй промові пояснить подальший план дій.

Президент повинен буде їхати з країни найпізніше у четвер для зустрічі "Групи семи" в Італії, а потім для участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії, тож його звернення вочевидь відбудеться до цього часу.

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Нагадаємо, увечері 9 червня Емманюель Макрон оголосив про рішення розпустити парламент на тлі програшу його політсили правопопулістському "Національному об’єднанню", заявивши, що "не може діяти так, немов нічого не сталося". Перший тур виборів пройде менш ніж за місяць – 30 червня.

Французькі ЗМІ переважно характеризують рішення Макрона як "важке" і "ризикове", або навіть "екстремальне" парі, оскільки "Національне об’єднання" має усі шанси отримати переможні результати. На значний результат може розраховувати і ще більш права політсила Еріка Земмура " Reconquête!", яка пройшла до Європарламенту.

Ультраправі після того, як стали відомі попередні результати, виступили з вимогою розпуску парламенту Франції. Утім, президент не був обов’язаний цього робити.