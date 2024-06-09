Макрон розпустив парламент Франції

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про дострокове припинення повноважень парламенту після провалу на євровиборах

Про це він заявив у телезверненні до народу Франції у неділю.

Як повідомляла "Європейська правда", на виборах до Європарламенту "промакронівський" список зазнав поразки, взявши удвічі менше ніж праворадикальне "Національне об’єднання".

Цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу", заявив Макрон, додавши, що ультраправі набирають популярність повсюдно на континенті.

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"Я не можу діяти так, ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", – додав він.

"За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня, перший тур, і 7 липня, другий тур", – додав президент Франції.

Раніше ЄвроПравда повідомила, що ультраправі вимагають розпуску парламенту Франції. Утім, президент не був обов’язаний цього робити.

Загалом на євровиборах лідирує проукраїнська ЄНП.