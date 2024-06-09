Макрон розпустив парламент Франції
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про дострокове припинення повноважень парламенту після провалу на євровиборах
Про це він заявив у телезверненні до народу Франції у неділю.
Як повідомляла "Європейська правда", на виборах до Європарламенту "промакронівський" список зазнав поразки, взявши удвічі менше ніж праворадикальне "Національне об’єднання".
Цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу", заявив Макрон, додавши, що ультраправі набирають популярність повсюдно на континенті.
"Я не можу діяти так, ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", – додав він.
"За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня, перший тур, і 7 липня, другий тур", – додав президент Франції.
Раніше ЄвроПравда повідомила, що ультраправі вимагають розпуску парламенту Франції. Утім, президент не був обов’язаний цього робити.
Загалом на євровиборах лідирує проукраїнська ЄНП.