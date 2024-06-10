Макрон выступит с речью после неожиданного решения о роспуске парламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни выступит с речью и объяснит план действий после решения распустить парламент на фоне проигрыша промакроновского блока на евровыборах правопопулистам.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Макрон, чье решение распустить парламент и объявить досрочные выборы для большинства в стране стало неожиданностью, в своей речи объяснит дальнейший план действий.

Президент должен будет уехать из страны самое позднее в четверг на встречу "Группы семи" в Италию, а затем для участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поэтому его обращение, очевидно, состоится до этого времени.

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Напомним, вечером 9 июня Эмманюэль Макрон объявил о решении распустить парламент на фоне проигрыша его политсилы правопопулистскому "Национальному объединению", заявив, что "не может действовать так, словно ничего не произошло". Первый тур выборов пройдет менее чем через месяц – 30 июня.

Французские СМИ преимущественно характеризуют решение Макрона как "тяжелое" и "рискованное" или даже "экстремальное" пари, поскольку у "Национального объединения" есть все шансы получить победные результаты. На значительный результат может рассчитывать и еще более правая политсила Эрика Земмура "Reconquête!", которая прошла в Европарламент.

Ультраправые после того, как стали известны предварительные результаты, выступили с требованием роспуска парламента Франции. Впрочем, президент не был обязан этого делать.