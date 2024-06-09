Ультраправі вимагають розпуску парламенту Франції після провалу партії Макрона на євровиборах

Рекордно високі результати ультраправих у Франції на фоні провальних показників пропрезидентських сил стали підставою для заяв про потребу провести нові національні вибори.

Як повідомляє Європейська правда, про це заявив у неділю ввечері лідер партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла.

Екзитполи у Франції прогнозують, що "Національне об’єднання" – праворадикальна партія, яку найчастіше асоціюють з її неформальною лідеркою Марін Ле Пен – стане безумовною лідеркою із очікуваним показником в 31,5%.

Це більш ніж у удвічі перевищує показники списку центристських та ліберальних політиків з партій, що підтримують Макрона. Пропрезидентський список зберіг друге місце, але отримав лише 15,2% (на минулих євровиборах було 22,4%).

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Крім того, на межі подолання 5% бар’єру перебуває ще один праворадикальний список, "Реконкіста", що додатково свідчить про зростання ультраправих

Видання Le Monde цитує Жордана Барделлу, який вважає, що результати виборів показали "чіткий сигнал до Емманюеля Макрону і європейських лідерів".

"Безпрецедентний розрив між президентською більшістю і провідною опозиційною партією відображає різке заперечення і явне неприйняття політики, яку проводить Макрон і його уряд. Президент Республіки не може залишатися глухим до цього послання", – продовжив Барделла, "урочисто попросивши" главу держави розпустити Національні збори Франції і організувати нові парламентські вибори.

Варто зауважити, що президент Франції може не виконувати це прохання і реалістичність дострокових виборів наразі видається украй низькою. Однак проблеми партії влади на євровиборах ослаблюють Макрона та його уряд, а опозиція і надалі матиме змогу повторювати заяви про потребу перевиборів.

Як повідомляла ЄвроПравда, проукраїнська ЄНП лідирує на євровиборах, ультраправі наростили вплив.

Про те. що відбудеться після виборів, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України"