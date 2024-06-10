Ультраправа проурядова партія Швеції зазнала поразки на євровиборах

Згідно з попередніми даними, ультраправа партія "Шведські демократи", на підтримку якої спирається правоцентристський уряд, посіла четверте місце на виборах до Європарламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

"Шведські демократи" набрали 13,2% голосів та, за попередніми даними, отримали три місця в Європарламенті. Це зробило Швецію однією з небагатьох країн ЄС, де ультраправі зазнали невдачі.

Їх випередили опозиційні соціал-демократи (п'ять місць), партія "Поміркованих" прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона (чотири) та "Зелені" (три).

Реклама:

Невдача ультраправих може бути пов'язана зі скандалом, що виник після розслідування журналістів, яке виявило, що партія керувала кампаніями з наклепу в інтернеті напередодні виборів у ЄС.

Раніше на телеканалі TV4 вийшов репортаж, знятий прихованою камерою, який виявив, що співробітники відділу зв'язків з громадськістю "Шведських демократів" брали участь у таємних онлайн-кампаніях з наклепу як проти політичних опонентів, так і партнерів по коаліції. Після цього "Шведські демократи" заявили, що змінять штат.

У розслідуванні йшлося, що партійні працівники використовували анонімні акаунти в соцмережах для тролінгу та дискредитації конкурентів напередодні голосування до Європарламенту.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними

Дивіться також пояснення "ЄП" про головні результати євровиборів для ЄС і України.