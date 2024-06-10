Ультраправая провластная партия Швеции потерпела поражение на евровыборах

Согласно предварительным данным, ультраправая партия "Шведские демократы", на поддержку которой опирается правоцентристское правительство, заняла четвертое место на выборах в Европарламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

"Шведские демократы" набрали 13,2% голосов и, по предварительным данным, получили три места в Европарламенте. Это сделало Швецию одной из немногих стран ЕС, где ультраправые потерпели неудачу.

Их опередили оппозиционные социал-демократы (пять мест), партия "Умеренных" премьер-министра Ульфа Кристерссона (четыре) и "Зеленые" (три).

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Неудача ультраправых может быть связана со скандалом, возникшим после расследования журналистов, которое выявило, что партия руководила кампаниями по клевете в интернете накануне выборов в ЕС.

Ранее на телеканале TV4 вышел репортаж, снятый скрытой камерой, который выявил, что сотрудники отдела по связям с общественностью "Шведских демократов" участвовали в тайных онлайн-кампаниях по клевете как против политических оппонентов, так и партнеров по коалиции. После этого "Шведские демократы" заявили, что сменят штат.

В расследовании говорилось, что партийные работники использовали анонимные аккаунты в соцсетях для троллинга и дискредитации конкурентов накануне голосования в Европарламент.

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