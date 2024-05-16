Ультраправа проурядова партія Швеції проводить кадрові зміни після скандалу з наклепом

Ультраправа партія "Шведські демократи", на підтримку якої спирається правоцентристський уряд, заявила, що змінить штат після того, як розслідування журналістів виявило, що партія керувала кампаніями з наклепу в інтернеті напередодні виборів у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня на телеканалі TV4 вийшов репортаж, знятий прихованою камерою, який виявив, що співробітники відділу зв'язків з громадськістю "Шведських демократів" брали участь у таємних онлайн-кампаніях з наклепу як проти політичних опонентів, так і партнерів по коаліції.

У розслідування йдеться, що партійні працівники використовували анонімні акаунти в соцмережах для тролінгу та дискредитації конкурентів напередодні голосування до Європарламенту наступного місяця.

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Раніше цього тижня партія відповіла на репортаж TV4, заявивши, що це була "операція внутрішнього впливу з боку об'єднаного ліволіберального істеблішменту", та що вона лише поширювала сатиру.

Водночас вже у четвер ультраправі заявили, що двох співробітників комунікаційного офісу партії перевели на нові посади, та пообіцяли посилити правила своєї активності в соцмережах.

"Ми готові внести деякі незначні корективи, щоб пом'якшити тон в майбутньому, щоб ми могли знову зосередитися на вирішенні важливих проблем у суспільстві", – написала партія в коментарі інформагентству TT.

Прем'єр-міністр Швеції від партії "Поміркованих" Ульф Крістерссон засудив використання акаунтів тролів у соцмережах, які він назвав небезпечною політичною тактикою.

Його політична сила сформувала урядову коаліцію з двома меншими правоцентристськими партіями після виборів 2022 року, але не змогла набрати достатньо голосів для більшості, тому через угоду про співпрацю покладається на голоси "Шведських демократів", з якими раніше Крістерссон обіцяв ніколи не співпрацювати.

Нещодавно шведський парламент ухвалив закон, який знижує вік, необхідний для легальної зміни статі, з 18 до 16 років.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон ризикує втратити підтримку власної парламентської групи та керівної коаліції через суперечливий законопроєкт про гендерну ідентичність.