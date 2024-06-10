У Польщі видали європейський ордер на арешт екссудді, який утік до Білорусі

Окружний суд Варшави 10 червня видав європейський ордер на арешт 55-річного Томаша Шмідта – колишнього судді, який втік у Білорусь і заявив про "переслідування" з боку польської влади.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Рішення варшавського суду означає наказ про екстрадицію, який діє лише між країнами-членами Європейського Союзу. Поки Шмідт не перетне кордон ЄС, ордер не матиме реальної сили.

Колишнього польського суддю оголосили в розшук за статтею про участь у діяльності іноземної розвідувальної служби, яка з огляду на обтяжувальні обставини загрожує Шмідту довічним ув’язненням.

Реклама:

Пізніше чоловіка також позбавили статусу судді, а суд у Польщі за клопотанням прокуратури заочно його арештував.

Водночас Інтерпол відмовився оголосити Шмідта в розшук своїми каналами, заявивши, що його справа має політичний характер.

Читайте детальніше, що відомо про польського суддю, якого звинувачують у шпигунстві на РФ.