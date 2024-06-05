Інтерпол не став оголошувати у розшук польського екссуддю-втікача до Білорусі

Інтерпол відмовився оголосити у розшук з "червоним" сповіщенням колишнього польського суддю Томаша Шмідта, якого підозрюють у співпраці з іноземними спецслужбами, через специфіку ситуації.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інтерпол не став оголошувати Шмідта у розшук з "червоним" сповіщенням (тобто запитом визначити місцеперебування та за можливості затримати), як того хотіла Варшава. Польща подала відповідний запит в кінці травня.

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Речниця поліції Катаржина Новак розповіла, що відмову обгрунтували тим, що Інтерпол не дозволяє обробляти через свої канали інформацію щодо діяння проти держбезпеки, визначені як політичні злочини.

Раніше прокуратура подала також запит на оголошення європейського ордера на арешт екссудді, що означає, що його мають затримати у разі повернення у ЄС. Цей тип ордеру видає суд.

Нагадаємо, національна прокуратура Польщі раніше розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку, за цими звинуваченнями його заочно заарештували. Його також позбавили статусу судді.

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