Суддю-перебіжчика в Польщі перевіряють на предмет співпраці з іноземною розвідкою
Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно варшавського судді Томаша Шмідта, який попросив політичного притулку в Білорусі, за статтею про роботу на іноземну розвідку.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Мазовецький відділ по боротьбі з організованою злочинністю Національної прокуратури за Польщі повідомив у Twitter (X) про перевірку у зв'язку з інформацією про те, що суддя попросив політичного притулку в Білорусі.
"Розслідування проводиться за ознаками злочину, передбаченого статтею 130.2 Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні. Стаття передбачає від восьми років ув'язнення за "участь у діяльності іноземної спецслужби" або від її імені.
Своєю чергою Агентство внутрішньої безпеки Польщі розпочало перевірку обсягу секретної інформації, до якої мав доступ суддя-перебіжчик.
"Агентство внутрішньої безпеки сьогодні розпочало інспекційні заходи з метою перевірки обсягу секретної інформації, до якої мав доступ суддя воєводського адміністративного суду Варшави, який попросив притулку в Білорусі, у зв'язку зі своєю посадою і справами, що розглядалися", – написав речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський.
Раніше в понеділок Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок, оскільки не згодний з політикою своєї країни.
Попередній подібний випадок був наприкінці 2021 року – тоді до Білорусі втік польський військовий Еміль Чечко. Йому загрожувало 10 років за дезертирство, однак у березні 2022-го його знайшли мертвим.
Також він мав проблеми із законом, був визнаний польським судом першої інстанції винним у побитті та катуванні власної матері.