Поляка Шмідта, який попросив притулку в Білорусі, позбавили статусу судді

Вищий адміністративний суд Польщі прийняв відставку з посади судді Томаша Шмідта, який на початку цього тижня вигулькнув у Білорусі й попросив політичного притулку.

Цю інформацію увечері 9 травня підтвердив речник суду Сильвестр Марчінак, повідомляє "Європейська правда".

Відставку Шмідта з посади судді Воєводського адміністративного суду у Варшаві прийняв голова Вищого адміністративного суду Яцек Хлєбний. Підставою стала заява самого Шмідта.

Польський суд раніше позбавив перебіжчика імунітету, що дозволяє його затримання і досудове ув'язнення.

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Нагадаємо, днями вже колишній суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок.

Шмідт розповів білоруським пропагандистам, що був змушений покинути Польщу через незгоду з діями влади у Варшаві. Він розповів про переслідування і погрози, яких він нібито зазнав через свою "незалежну політичну позицію".

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку.