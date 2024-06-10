Словенці, румуни й хорвати в БіГ проголосували на євровиборах усупереч забороні

Громадяни Словенії, Румунії та Хорватії, які живуть у Боснії і Герцеговині, взяли участь у виборах до Європарламенту 9 червня попри те, що Рада міністрів конфедерації через позицію сербських урядовців не дала на це формального дозволу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації балканської служби "Радіо Свобода".

Посольства трьох країн Євросоюзу організували місця для голосування на євровиборах відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, згідно з якою посольства мають вільний доступ до своїх дипломатичних представництв.

Рада міністрів Боснії і Герцеговини хоча й дає дозвіл на голосування іноземних громадян на своїй території, але він є суто процедурним. У Міністерстві закордонних справ БіГ заявили, що такого дозволу не надали вперше.

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У відповідь на запит "Радіо Свобода" посольство Словенії в Сараєво заявило, що в Боснії і Герцеговині проживають близько 2000 зареєстрованих виборців. Усі три дипломатичні представництва негативно відреагували на відсутність дозволу на голосування.

Нагадаємо, причиною такого кроку стала позиція трьох членів Ради міністрів від політичної сили президента Республіки Сербської Мілорада Додіка – так вони висловили протест через позицію Словенії, Румунії і Хорватії в Генеральній асамблеї ООН у травні.

Йдеться про голосування за резолюцію про визначення 11 липня Міжнародним днем роздумів і вшанування пам'яті жертв геноциду 1995 року в Сребрениці. Резолюцію ухвалили попри опір Сербії, яка відмовляється називати події в Сребрениці геноцидом і стверджує, що документ покладає відповідальність за злочин на весь сербський народ.

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