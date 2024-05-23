Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про вшанування геноциду в Сребрениці

Генеральна асамблея ООН 23 травня ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці – проти ухвалення цього документа активно виступала Сербія та її союзники.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За схвалення резолюції щодо Сребрениці проголосували 84 країни, зокрема Україна, а також усі балканські держави за виключенням Сербії – зокрема Боснія і Герцеговина. Проти виступили 19 членів ООН, зокрема Росія, Білорусь та Угорщина (яка заявляла про такі наміри).

Ще 68 країн вирішили утриматись під час голосування.

Реклама:

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Вона також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Обурення проєктом висловили Сербія та етнічні серби в Боснії і Герцеговині. Парламентарі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – 18 квітня схвалили доповідь, яка заперечує геноцид у Сребрениці.

Політики в Сербії та етнічні серби в Боснії і Герцеговині здебільшого намагаються применшити значення різанини у Сребрениці, і хоча вони визнають скоєння злочину в цьому місті, багато хто відмовляється називати його геноцидом.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік перед голосуванням заявив, що у зв'язку з ухваленням резолюції в найближчі 30 днів запропонує угоду про "мирне розмежування" РС від Боснії і Герцеговини.

Читайте також: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.