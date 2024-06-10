Словенцы, румыны и хорваты в БиГ проголосовали на евровыборах вопреки запрету

Граждане Словении, Румынии и Хорватии, которые живут в Боснии и Герцеговине, приняли участие в выборах в Европарламент 9 июня, несмотря на то, что Совет министров конфедерации из-за позиции сербских чиновников не дал на это формального разрешения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации балканской службы "Радио Свобода".

Посольства трех стран Евросоюза организовали места для голосования на евровыборах в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, согласно которой посольства имеют свободный доступ к своим дипломатическим представительствам.

Совет министров Боснии и Герцеговины хотя и дает разрешение на голосование иностранных граждан на своей территории, но оно является сугубо процедурным. В Министерстве иностранных дел БиГ заявили, что такого разрешения не предоставили впервые.

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В ответ на запрос "Радио Свобода" посольство Словении в Сараево заявило, что в Боснии и Герцеговине проживают около 2000 зарегистрированных избирателей. Все три дипломатических представительства негативно отреагировали на отсутствие разрешения на голосование.

Напомним, причиной такого шага стала позиция трех членов Совета министров от политической силы президента Республики Сербской Милорада Додика – так они выразили протест из-за позиции Словении, Румынии и Хорватии в Генеральной ассамблее ООН в мае.

Речь идет о голосовании за резолюцию об определении 11 июля Международным днем размышлений и чествования памяти жертв геноцида 1995 года в Сребренице. Резолюцию приняли несмотря на сопротивление Сербии, которая отказывается называть события в Сребренице геноцидом и утверждает, что документ возлагает ответственность за преступление на весь сербский народ.

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