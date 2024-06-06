Громадянам трьох країн ЄС заборонили голосувати на євровиборах у Боснії і Герцеговині

Громадянам Словенії, Польщі та Румунії, які проживають у Боснії і Герцеговині, заборонили голосувати на виборах до Європейського парламенту в дипломатичних представництвах цих країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Троє міністрів Ради міністрів БіГ, пов'язані з лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком, заблокували ухвалення рішення, яке дозволило б словенцям, полякам і румунам проголосувати в дипломатичних представництвах цих трьох країн у Сараєво.

Один із міністрів, Сташа Кошарац, заявив, що цей крок є помстою за підтримку трьома країнами ЄС резолюції ООН про визнання жертв геноциду в Сребрениці 1995 року.

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"Ви проігнорували наші погляди та аргументи. Тепер візьміть на себе відповідальність і звикайте до такого ставлення до країн, які підтримали ганебну резолюцію", – заявив він.

Минулого місяця Польща, Румунія та Словенія проголосували в Генеральній асамблеї ООН за резолюцію про визначення 11 липня Міжнародним днем роздумів і вшанування пам'яті жертв геноциду 1995 року в Сребрениці.

Резолюцію ухвалили попри опір Сербії, яка відмовляється називати події в Сребрениці геноцидом і стверджує, що документ покладає відповідальність за злочин на весь сербський народ.

Нагадаємо, що в березні лідери Євросоюзу погодилися розпочати переговори про вступ до Євросоюзу Боснії і Герцеговини.

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