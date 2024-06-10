Шведський ультраправий депутат складає мандат через расистську пісню

Член парламенту Швеції від ультраправої партії "Шведські демократи" Давід Лонг подав у відставку після того, як під час кампанії на виборах до Європарламенту підспівував расистській пісні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Expressen.

Інцидент стався ввечері в неділю, коли репортер Expressen брав інтерв'ю у генерального секретаря "Шведських демократів" Ріхарда Йомсхофа у зв’язку з їхнім невдалим результатом на євровиборах.

У цей час пролунала пісня Ausländer raus – "Іноземці геть" у перекладі з німецької, яка співається як варіант раніше популярного хіта L'Amour Toujours. Їй підспівував депутат від "Шведських демократів" Лонг.

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Коли Лонг побачив репортера Expressen, він вигукнув: "От лайно, ви це записуєте?", після чого спробував вихопити у журналіста апаратуру для запису.

Після цього "Шведські демократи" провели зустріч із лідерами партійних фракцій у парламенті Швеції, де ухвалили рішення про складання мандата Лонга. Сам він в окремій заяві перепросив за інцидент.

Лідерка шведських ультраправих у парламенті Лінда Ліндберг після зустрічі з Лонгом заявила Expressen, що його вчинок не мав "жодних прихованих мотивів" і в той момент "він був сильно напідпитку".

Ліндберг наголосила, що рішення про відставку Лонга вони ухвалили спільно.

Популярну пісню 1999 року L'amour toujours італійського діджея Джіджі Д'Агостіно не раз використовували ультраправі для расистських гасел, переробивши текст німецькою мовою. У Німеччині та Австрії вже обмежили її виконання.