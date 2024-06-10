Шведский ультраправый депутат слагает мандат из-за расистской песни

Член парламента Швеции от ультраправой партии "Шведские демократы" Давид Лонг подал в отставку после того, как во время кампании на выборах в Европарламент подпевал расистской песне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, когда репортер Expressen брал интервью у генерального секретаря "Шведских демократов" Рихарда Йомсхофа в связи с их неудачным результатом на евровыборах.

В это время прозвучала песня Ausländer raus – "Иностранцы прочь" в переводе с немецкого, которая поется как вариант ранее популярного хита L'Amour Toujours. Ей подпевал депутат от "Шведских демократов" Лонг.

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Когда Лонг увидел репортера Expressen, он воскликнул: "Вот дерьмо, вы это записываете?", после чего попытался выхватить у журналиста аппаратуру для записи.

После этого "Шведские демократы" провели встречу с лидерами партийных фракций в парламенте Швеции, где приняли решение о сложении мандата Лонга. Сам он в отдельном заявлении принес извинения за инцидент.

Лидер шведских ультраправых в парламенте Линда Линдберг после встречи с Лонгом заявила Expressen, что его поступок не имел "никаких скрытых мотивов" и в тот момент "он был сильно навеселе".

Линдберг подчеркнула, что решение об отставке Лонга они приняли совместно.

Популярную песню 1999 года L'amour toujours итальянского диджея Джиджи Д'Агостино не раз использовали ультраправые для расистских лозунгов, переделав текст на немецком языке. В Германии и Австрии уже ограничили ее исполнение.