На Октоберфесті заборонили виконувати любовну пісню, яку вподобали ультраправі

Організатори відомого пивного фестивалю в Мюнхені Октоберфест заявили, що заборонять виконання популярної пісні 1999 року L'amour toujours італійського діджея Джіджі Д'Агостіно, яку не раз використовували ультраправі для расистських гасел.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації ZDF.

Директор Октоберфесту Клеменс Баумгертнер оголосив про заборону L'amour toujours після кількох правоекстремістських інцидентів, пов'язаних із цим хітом.

"Ми хочемо заборонити її, і я її забороню. Усьому цьому праворадикальному сміттю немає місця на Октоберфесті", – наголосив він, додавши, що фестиваль є аполітичним і щороку приймає багато іноземних гостей.

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Скандал довкола пісні L'amour toujours розгорівся в Німеччині з минулого тижня, коли в інтернеті з'явилось відео з вечірки в барі на німецькому острові Зюльт у Північному морі. На ньому кілька молодих людей під цю пісню скандували рядки "Іноземці геть" і "Німеччина – німцям".

Німецькі ЗМІ також повідомляли про інші подібні інциденти на фестивалях, наприклад у Баварії та Нижній Саксонії. Це викликало загальнонаціональне обурення і дискусії про поширення правоекстремістських настроїв, додає ZDF.

Виконання ксенофобських пісенних рядків пісні L'amour toujours і поширення відео з ними в соцмережах траплялось і раніше, відображаючи все більше вподобання ультраправих ідей у німецькому суспільстві.

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" тривалий час нарощувала популярність на тлі розчарування німців в уряді. Але нині її рейтинг найнижчий за останні 11 місяців під тиском скандалів, пов'язаних із різкою антиміграційною позицією партії та ймовірною причетністю її членів до шпигунства на користь Росії та Китаю.