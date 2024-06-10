У Польщі поки не бачать іноземного сліду у вибуху на збройовому заводі

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що наразі немає доказів причетності "зовнішніх сил" до вибуху на збройовому заводі Mesko, внаслідок якого загинула одна людина.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує Wirtualna Polska.

Після виїзного засідання уряду Польщі в Білостоку, що неподалік кордону з Білоруссю, Туск згадав про вибух на заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі.

"Зі зрозумілих причин ми дуже пильно й чутливо реагуємо на всі подібні ситуації. Наразі немає підстав припускати, що за цією драматичною подією стоїть якась зовнішня сила", – запевнив польський прем’єр.

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За даними польського збройового концерну PGZ, якому належить завод, пожежа там спалахнула близько 10-ої ранку в понеділок. У результаті 59-річний працівник загинув, ще один – перебуває в лікарні.

"На рівні PGZ створено комісію для розслідування обставин інциденту, зокрема аналіз обставин, що призвели до нього, а також перевірку чинних процедур і можливих рекомендацій щодо їх зміни з метою забезпечення максимальної безпеки на роботі", – сказали в концерні.

Як нагадує Wirtualna Polska, це не перший нещасний випадок на заводі Mesko. У 2021 році там стались два вибухи, в результаті яких загинули дві 40-річні жінки.

Завод у Скаржисько-Каменній, де стався інцидент, виробляє зброю та боєприпаси, зокрема й для України.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Згодом в країні оголосили про затримання 9 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.