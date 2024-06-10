Внаслідок вибуху на збройовому заводі у Польщі загинула людина

На збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі пролунав потужний вибух, у результаті загинув 59-річний співробітник.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Вибух стався у центрі ракетного палива, після нього виникла пожежа. За попередніми даними, є один постраждалий та загиблий.

"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", – підтвердила в інтерв'ю RMF FM очільниця заводу Ельжбета Шренявська.

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До вибуху всередині центру перебували троє людей. Одна людина вибралась з приміщення самостійно, двом іншим довелося надавати допомогу. Одного з працівників не вдалося врятувати.

На місці події працює пожежна бригада, а також приземлився гелікоптер Повітряної служби порятунку.

Керівництво заводу розслідує, що стало причиною вибуху.

Завод у Скаржисько-Каменній, де стався інцидент, виробляє зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Згодом в країні оголосили про затримання 9 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

Польська влада посилила заходи безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який став головним транзитним вузлом для постачання іноземної військової допомоги Україні, через занепокоєння щодо диверсійних операцій з боку Росії.