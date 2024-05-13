Біля польського Катовіце сталася масштабна пожежа, згоріли більше десятка автобусів

У містечку поблизу польського Катовіце цієї ночі сталася масштабна пожежа на території автопарку, 10 автобусів згоріли вщент.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у містечку Битом в ніч на 13 травня. Після 2 години ночі місцеві мешканці прокинулися від звуків вибухів. З’ясувалося, що палають автобуси на території великого автопарку приватної транспортної компанії.

Pożar w zajezdni autobusowej w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów. pic.twitter.com/VAifGJ9BhO Реклама: May 13, 2024

Пожежники отримали виклик о 2:20 і за десять хвилин прибули на місце. Ліквідація пожежі тривала до 7 ранку, всього були задіяні близько 40 вогнеборців.

Із 60 автобусів у парку 10 згоріли вщент та ще кілька постраждали частково. Серед людей постраждалих немає.

Причину займання з’ясовує поліція.

Нагадаємо, у неділю сталася велика пожежа в ТРЦ у Варшаві, будівля згоріла вщент.

Через пожежу на полігоні з відходами у польській Сілезії, де були у тому числі хімічні речовини, сталося забруднення місцевої річки.