Пожежа в торговому центрі у Варшаві: торговці кажуть, що втратили все

Внаслідок масштабної пожежі в торговому центрі, що розташований у варшавському районі Бялоленка, згоріла майже все торгова площа з 1400 магазинами та пунктами обслуговування.

Як пише "Європейська правда", про це інформує RMF.

Торговці об'єкту, які зібралися перед входом до центру, розповіли журналістам, що втратили все. Влада вже запропонувала їм допомогу.

🔥💧Trwa dogaszanie pożaru hali handlowej przy ul. Marywilskiej w Warszawie. W kulminacyjnym momencie w działaniach brało udział 78🚒i 254👨‍🚒#PSP i #OSP, w tym również podchorążowie z #APoż w ramach centralnego odwodu operacyjnego KSRG.

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Пожежна бригада заявила, що вогнем охоплено понад 80% торгового комплексу, і залучили 50 підрозділів, зокрема фахівців з хімічного та екологічного порятунку, зазначає AP.

Представник поліції повідомив агентству PAP, що ніхто не постраждав. Влада також розіслала мешканцям Варшави текстове повідомлення з попередженням про пожежу та проханням залишатися вдома із зачиненими вікнами.

Торгові центри та великі магазини у Польщі зазвичай закриті в неділю через заборону на торгівлю, яку наклав попередній уряд.

Раніше повідомляли, що в польській столиці Варшаві у неділю, 12 травня, спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі.

За повідомленням пожежної служби, весь центр був охоплений вогнем, а будівля повністю знищена. Вогонь швидко поширювався через легкозаймисті матеріали, переважно текстиль.

До моменту прибуття пожежників практично вся будівля центру вже була охоплена полум'ям. Дах комплексу також частково обвалився.

Напередодні повідомлялося, що через пожежу на полігоні з відходами у польській Сілезії, де були у тому числі хімічні речовини, вони потрапили у місцеву річку Бриниця.

Минулого тижня у Берліні сталася масштабна пожежа на металообробному підприємстві. Для містян оголошували попередження через отруйний дим, але серйозного забруднення повітря не сталося.