У Латвії визначились зі своїм кандидатом до Єврокомісії

Урядова коаліція Латвії погодила кандидатуру Валдіса Домбровскіса – який уже обіймає посаду віцеголови Європейської комісії – на посаду єврокомісара від країни, формальне рішення очікується вже 11 червня.

Про це заявила журналістам прем’єрка Латвії Евіка Сіліня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Домбровскіс брав участь у виборах до Європейського парламенту від партії влади "Нова єдність", яка отримала понад 25% голосів, причому за самого політика віддали свої голоси найбільше латвійців.

"Ми вважаємо, що його здобутки в Європі і його здатність впливати на процес, як з погляду його міжнародного досвіду, так і з погляду його визнання в європейських інституціях, є справді важливими", – підкреслила прем’єрка Латвії.

Реклама:

Перед висуненням Домбровскіс ще має зустрітись із усіма членами коаліції в Латвії, але вони попередньо дали згоду на таке рішення. Причому у "Новій єдності" вказали, що саме за його роботи в Єврокомісії Латвія отримала мільярдні інвестиції в економіку.

Нагадаємо, в останньому складі Європейської комісії Валдіс Домбровскіс обіймає посаду комісара з питань міжнародної торгівлі. Він також є віцепрезидентом ЄК, відповідальним за економіку Європейського Союзу.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними

Також читайте, як обирають керівництво ЄС та що це означає для України.