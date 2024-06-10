В Латвии определились со своим кандидатом в Еврокомиссию

Правительственная коалиция Латвии согласовала кандидатуру Валдиса Домбровскиса – который уже занимает должность вице-председателя Европейской комиссии – на должность еврокомиссара от страны, формальное решение ожидается уже 11 июня.

Об этом заявила журналистам премьер Латвии Эвика Силиня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Домбровскис участвовал в выборах в Европейский парламент от партии власти "Новое единство", которая получила более 25% голосов, причем за самого политика отдали свои голоса больше всего латвийцев.

"Мы считаем, что его достижения в Европе и его способность влиять на процесс, как с точки зрения его международного опыта, так и с точки зрения его признания в европейских институтах, действительно важны", – подчеркнула премьер Латвии.

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Перед выдвижением Домбровскис еще должен встретиться со всеми членами коалиции в Латвии, но они предварительно дали согласие на такое решение. Причем в "Новом единстве" указали, что именно за его работу в Еврокомиссии Латвия получила миллиардные инвестиции в экономику.

Напомним, в последнем составе Европейской комиссии Валдис Домбровскис занимает должность комиссара по вопросам международной торговли. Он также является вице-президентом ЕК, ответственным за экономику Европейского Союза.

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