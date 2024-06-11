Кемерон розповів, як ще партнери можуть підтримати Україну, вдаривши по прибутках РФ

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що союзники ще мають в арсеналі такі кроки, які будуть дуже болючими для Кремля, і ці важелі впливу потрібно застосувати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на конференції з відбудови України у Берліні.

Кемерон нагадав приклади послідовності і рішучості України у протистоянні з Росією, зокрема те, як Україна вибила флот РФ із західної частини Чорного моря і продовжує створювати йому проблеми, та порадив запитати себе, чи західні партнери настільки ж рішучі і послідовні в тому, що роблять зі свого боку.

"Ми абсолютно правильно відмовилися від російської нафти, але час подбати, що ми цілковито обріжемо постачання російського газу до Європи. Німеччина вже є чудовим прикладом, але треба зробити більше", – зазначив Кемерон.

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Ще одним таким кроком він назвав рішення про використання заморожених російських активів на користь України.

"І я сподіваюся що на зустрічі "Групи семи" цього тижня ми зможемо погодити використання доходів від заморожених активів для того, щоб надати Україні велику позику, і щоб ці гроші почали поступати ще до того, як у США відбудуться вибори", – зазначив Кемерон.

Також він закликав взятися за так званий російський "тіньовий флот" – судна, які тайкома перевозять російську нафту і часто працюють без страхування та необхідних перевірок на безпечність для довкілля.

"Треба було би, щоб кожен раз, коли вони заходять у нейтральний порт, їх там перевіряли, заарештовували і не давали їм завантажувати російську нафту і продавати по всьому світу", – наголосив очільник МЗС Британії.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав конфіскацію російських активів одним з "драйверів" відбудови України.

Президентка Єврокомісії у своєму виступі на конференції оголосила, що ЄС виділить Україні ще 1,9 млрд євро фінансової підтримки до кінця місяця за програмою Ukraine Facility, загальний обсяг якої складає 50 млрд євро.

Нагадаємо, зустріч "сімки" відбудеться в Італії 13-14 червня. За даними ЗМІ, "Група семи" (G7) планує надіслати жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.