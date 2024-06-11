Кулеба назвав п’ять основних компонентів для стимулювання відбудови України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у середньостроковій перспективі для відбудови країни важлива робота за п’ятьма напрямками, від захисту неба до інвестицій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на конференції з відбудови України у Берліні.

Дмитро Кулеба зазначив, що найпершою короткостроковою потребою України є порятунок енергосистеми, щоб найкраще підготуватися до наступної зими.

Що стосується більш довгострокових планів, він назвав п’ять процесів-напрямків, від яких буде залежати успіх відбудови.

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"Перше: дорога до відновлення починається через ППО. Чим менше шкоди – тим менше потрібно буде відбудовувати", – наголосив Кулеба, закликавши партнерів наслідувати приклад Німеччини і надати Україні якомога більше інструментів для захисту від атак з повітря.

Другим напрямком міністр назвав інвестиції. Кулеба закликав європейський бізнес не чекати кінця війни, щоб заходити в Україну, і вже досліджувати можливості у сферах, які їх цікавлять. Він закликав європейські уряди запускати програми підтримки і для європейських бізнесів, які заходять в Україну, і для українського бізнесу.

Третім напрямком він назвав макрофінансову допомогу від партнерів та висловив сподівання, що уряди європейських країн і Єврокомісія будуть готові далі надавати цю підтримку.

Четвертим пунктом Кулеба назвав рух України до членства в ЄС як той процес, що буде сприяти відбудові.

П’ятим напрямком очільник МЗС назвав роботу над використанням російських заморожених активів для компенсації Україні завданих війною збитків.

"Ми маємо бути амбітними, ми маємо бути рішучими і знайти способи, щоб Росія реально заплатила", – зауважив Кулеба.

"Ми просуваємося за всіма цими пунктами, Але маємо робити це швидше", – додав він.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.

Президентка Єврокомісії у своєму виступі оголосила, що ЄС виділить Україні ще 1,9 млрд євро фінансової підтримки до кінця місяця за програмою Ukraine Facility, загальний обсяг якої складає 50 млрд євро.