Reuters: G7 попередить китайські банки про зв'язки з Росією
Посадовці США очікують, що Група семи (G7) наступного тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".
Очікують, що лідери G7, які зберуться на саміт 13-15 червня в Італії, зосередяться на загрозі китайсько-російської торгівлі для війни в Україні, і на тому, що з цим робити.
За словами американського посадовця та іншого обізнаного співрозмовника, результатом цих розмов, ймовірно, стануть публічні заяви з цього питання щодо китайських банків.
Очікують, що Сполучені Штати та їхні партнери по G7 – Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – не вживатимуть жодних негайних каральних заходів проти будь-яких банків під час саміту.
За словами одного з учасників саміту, основна увага буде зосереджена на менших установах, а не на найбільших китайських банках.
Переговори про точний формат і зміст попередження ще тривають. Про плани обговорити цю тему на саміті G7 раніше не повідомляли.
Вашингтон і його партнери готові застосувати санкції та жорсткіший експортний контроль, щоб зменшити здатність Росії обходити західні санкції, включно з вторинними санкціями, які можуть бути застосовані проти банків та інших фінансових установ.
Раніше повідомляли, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.
Між тим, лідери Групи семи все ще сподіваються досягти угоди про використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги України.