Кэмерон рассказал, как еще партнеры могут поддержать Украину, ударив по доходам РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у союзников еще есть в арсенале такие шаги, которые будут очень болезненными для Кремля, и эти рычаги влияния нужно задействовать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Кэмерон напомнил примеры последовательности и решительности Украины в противостоянии с Россией, в частности то, как Украина выбила флот РФ из западной части Черного моря и продолжает создавать ему проблемы, и посоветовал спросить себя, являются ли западные партнеры столь же решительными и последовательными в том, что делают со своей стороны.

"Мы абсолютно правильно отказались от российской нефти, но пора позаботиться, что мы полностью обрежем поставки российского газа в Европу. Германия уже является прекрасным примером, но надо сделать больше", – отметил Кэмерон.

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Еще одним таким шагом он назвал решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

"И я надеюсь, что на встрече "Группы семи" на этой неделе мы сможем согласовать использование доходов от замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине большой заем, и чтобы эти деньги начали поступать еще до того, как в США состоятся выборы", – отметил Кэмерон.

Также он призвал взяться за так называемый российский "теневой флот" – суда, которые тайком перевозят российскую нефть и часто работают без страхования и необходимых проверок на безопасность для окружающей среды.

"Надо было бы, чтобы каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их там проверяли, арестовывали и не давали им загружать российскую нефть и продавать по всему миру", – подчеркнул глава МИД Великобритании.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал конфискацию российских активов одним из "драйверов" восстановления Украины.

Президент Еврокомиссии в своем выступлении на конференции объявила, что ЕС выделит Украине еще 1,9 млрд евро финансовой поддержки до конца месяца по программе Ukraine Facility, общий объем которой составляет 50 млрд евро.

Напомним, встреча "семерки" состоится в Италии 13-14 июня. По данным СМИ, "Группа семи" (G7) планирует направить жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.