У лавах французьких правих – розкол через готовність лідера до коаліції з Ле Пен

У Франції низка вагомих політиків серед правих "Республіканців" обурилися заявою лідера партії про те, що "Республіканці" були б готові йти у коаліцію до правопопулістського "Національного об’єднання", яке має значні шанси перемогти на дострокових виборах.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У вівторок лідер "Республіканців" Ерік Сіотті заявив, що хотів би союзу партії з "Національним об’єднанням" Ле Пен для участі у дострокових парламентських виборах.

"Ми потребуємо альянсу, при цьому залишаючись собою… Я хотів би, щоб моя політична родина рухалась у цьому напрямку", – сказав Сіотті, додавши, що, на його думку, цього прагнуть і більшість виборців політсили.

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Ці слова спричинили шквал критики від членів партії. Президент Сенату Жерар Ларше, як і лідер фракції "Республіканців" у Нацасамблеї Олів’є Марлеїкс, закликали Сіотті йти у відставку.

À la suite des déclarations d’@ECiotti j’estime qu’il ne peut plus présider notre mouvement et doit se démettre de son mandat de président des @lesRepublicains — Gérard Larcher (@gerard_larcher) June 11, 2024

Ще перед тим вранці низка членів партії, серед яких і керівники французьких регіонів, висловилися проти будь-якого альянсу "Республіканців" з "Нацоб’єднанням", одночасно відкинувши і можливість союзу з промакронівськими силами.

Сенатори-"республіканці" вийшли зі спільною заявою, у якій висловилися проти співпраці з партією Ле Пен – Барделли і закликали залишитись незалежними.

Колишній однопартієць "Республіканців" Жеральд Дарманен порівняв заяву Сіотті з "Мюнхенською угодою" та заявив, що це ганьба для політсили, яка веде свою історію від політсили Шарля де Голля.

Сіотті після цієї критики заявив, що "залишається лідером "Республіканців".

Нагадаємо, після поразки пропрезидентських сил на виборах до Європарламенту Макрон несподівано для усіх розпустив Національні збори та оголосив дострокові вибори, як того вимагали переможці, хоча міг не робити цього.

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості; між ними вже починаються перемовини про об’єднання. Макрон заявив, що не піде з посади у разі перемоги ультраправих.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".