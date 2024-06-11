Макрон виключає дострокову відставку у разі перемоги на виборах партії Ле Пен

Президент Франції Емманюель Макрон виключає дострокове складання своїх повноважень президента, якщо внаслідок оголошення ним дострокових виборів до влади прийде партія "Національне об’єднання".

Як повідомляють французькі ЗМІ, про це він сказав у спілкуванні з Figaro Magazine, пише "Європейська правда".

Макрона запитали, чи розглядає він відставку у разі тріумфальної перемоги на дострокових виборах правопопулістського "Національного об’єднання", якщо переможці почнуть висувати такі вимоги.

Макрон відповів, що виключає складання повноважень, яким би не був результат виборів.

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"Не "Нацоб’єднання" пише конституцію, і це не в дусі конституції. З інституціями усе зрозуміло, і з місцем президента, яким би не був результат", – сказав Емманюель Макрон.

Нагадаємо, після поразки пропрезидентських сил на виборах до Європарламенту Макрон несподівано для усіх розпустив Національні збори та оголосив дострокові вибори, як того вимагали переможці, хоча міг не робити цього.

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості; між ними вже починаються перемовини про об’єднання.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".