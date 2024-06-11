Во Франции ряд весомых политиков среди правых "Республиканцев" возмутились заявлением лидера партии о том, что "Республиканцы" были бы готовы идти в коалицию к правопопулистскому "Национальному объединению", имеющему значительные шансы победить на досрочных выборах.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во вторник лидер "Республиканцев" Эрик Сиотти заявил, что хотел бы союза партии с "Национальным объединением" Ле Пен для участия в досрочных парламентских выборах.

"Мы нуждаемся в альянсе, при этом оставаясь собой... Я хотел бы, чтобы моя политическая семья двигалась в этом направлении", – сказал Сиотти, добавив, что, по его мнению, этого хотят и большинство избирателей политсилы.

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Эти слова вызвали шквал критики от членов партии. Президент Сената Жерар Ларше призвал Сиотти уйти в отставку, как и лидер фракции "Республиканцев" в Нацассамблее Оливье Марлеикс.

À la suite des déclarations d’@ECiotti j’estime qu’il ne peut plus présider notre mouvement et doit se démettre de son mandat de président des @lesRepublicains — Gérard Larcher (@gerard_larcher) June 11, 2024

Ещё перед тем утром ряд членов партии, среди которых и руководители французских регионов, высказались против любого альянса "Республиканцев" с "Нацобъединением", одновременно отвергнув и возможность союза с промакроновскими силами.

Сенаторы-"республиканцы" вышли с совместным заявлением, в котором высказались против сотрудничества с партией Ле Пен – Барделлы и призвали остаться независимыми.

Бывший однопартиец "Республиканцев" Жеральд Дарманен сравнил заявление Сиотти с "Мюнхенским соглашением" и заявил, что это позор для политсилы, которая ведёт свою историю от партии Шарля де Голля.

Сиотти после этой критики заявил, что "остается лидером "Республиканцев".

Напомним, после поражения пропрезидентских сил на выборах в Европарламент Макрон неожиданно для всех распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы, как того требовали победители, хотя мог не делать этого.

Соцопросы свидетельствуют, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства; между ними уже начинаются переговоры об объединении. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".