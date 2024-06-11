Росіянин невдало спробував вивезти з Білорусі через Литву компоненти для зброї
Новини — Вівторок, 11 червня 2024, 17:52 —
Литовські митники виявили в громадянина Росії, який має посвідку на проживання в Латвії, компоненти для вогнепальної зброї, які той намагався вивезти з Білорусі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила литовська митниця.
Митники Литви зупинили автомобіль, за кермом якого був росіянин, на дорожньому пункті пропуску "Мядінінкай".
Під час митного огляду в автомобілі виявили "21 руків'я зброї, 5 регульованих складних прикладів для автоматичної зброї, 9 тактичних прикладів із регульованою подушкою, 9 лож для гвинтівки, 21 одиницю направних для кріплення спеціального обладнання до зброї".
У литовській митниці вказують, що деталі мають маркування "83 OTK" і, ймовірно, призначені для вогнепальної зброї.
"Товар затримано з метою визначення товарного коду, вартості та з'ясування, чи є переміщуваний товар військовим або подвійного призначення", – додали у відомстві.
На початку травня керівники митних служб Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії підписали угоду про застосування єдиних заходів контролю для виконання санкцій проти Росії.
Крім того, в Литві в березні вперше застосували норму про конфіскацію автомобілів із реєстраційними номерами Росії.