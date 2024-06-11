Росіянин невдало спробував вивезти з Білорусі через Литву компоненти для зброї

Литовські митники виявили в громадянина Росії, який має посвідку на проживання в Латвії, компоненти для вогнепальної зброї, які той намагався вивезти з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила литовська митниця.

Митники Литви зупинили автомобіль, за кермом якого був росіянин, на дорожньому пункті пропуску "Мядінінкай".

Під час митного огляду в автомобілі виявили "21 руків'я зброї, 5 регульованих складних прикладів для автоматичної зброї, 9 тактичних прикладів із регульованою подушкою, 9 лож для гвинтівки, 21 одиницю направних для кріплення спеціального обладнання до зброї".

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Фото: Митниця Литви

У литовській митниці вказують, що деталі мають маркування "83 OTK" і, ймовірно, призначені для вогнепальної зброї.

"Товар затримано з метою визначення товарного коду, вартості та з'ясування, чи є переміщуваний товар військовим або подвійного призначення", – додали у відомстві.

На початку травня керівники митних служб Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії підписали угоду про застосування єдиних заходів контролю для виконання санкцій проти Росії.

Крім того, в Литві в березні вперше застосували норму про конфіскацію автомобілів із реєстраційними номерами Росії.