Россиянин неудачно попытался вывезти из Беларуси через Литву компоненты для оружия

Литовские таможенники обнаружили у гражданина России, имеющего вид на жительство в Латвии, компоненты для огнестрельного оружия, которые тот пытался вывезти из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила литовская таможня.

Таможенники Литвы остановили автомобиль, за рулем которого был россиянин, на дорожном пункте пропуска "Мядининкай".

Во время таможенного досмотра в автомобиле обнаружили "21 рукоятку оружия, 5 регулируемых складных прикладов для автоматического оружия, 9 тактических прикладов с регулируемой подушкой, 9 лож для винтовки, 21 единицу направляющих для крепления специального оборудования к оружию".

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Фото: ТАМОЖНЯ Литвы

В литовской таможне указывают, что детали имеют маркировку "83 OTK" и, вероятно, предназначены для огнестрельного оружия.

"Товар задержан с целью определения товарного кода, стоимости и выяснения, является ли перемещаемый товар военным или двойного назначения", – добавили в ведомстве.

В начале мая руководители таможенных служб Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии подписали соглашение о применении единых мер контроля для выполнения санкций против России.

Кроме того, в Литве в марте впервые применили норму о конфискации автомобилей с регистрационными номерами России.