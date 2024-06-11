Ексголову Генштабу Молдови, який працював на Росію, позбавили держнагород

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про позбавлення державних нагород колишнього начальника Генштабу Ігоря Горгана, якого викрили в роботі на російські спецслужби.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ опублікували 11 червня на сайті адміністрації молдовської президентки.

Згідно з указом, Горгана позбавили медалі "За військові заслуги", якою його удостоїли у 2006 році, та ордена "Вірність Вітчизні", який йому вручили у 2015-му.

Указ набирає чинності з дня підписання, при цьому Горган може оскаржити його в суді протягом 30 днів.

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Нагадаємо, минулого тижня з'явилось журналістське розслідування, в якому йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність.

Представник офісу президентки Маї Санду зазначив, що покарання за такі злочини проти держави має бути найсуворішим.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила інформацію з розслідування, а генеральна прокуратура готується порушити проти колишнього керівника Генштабу кримінальну справу про державну зраду.