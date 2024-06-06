ЗМІ: У Молдові готують справу про держзраду проти підозрюваного в роботі на РФ ексглави Генштабу

Генеральна прокуратура Молдови запитує у Служби інформації та безпеки (СІБ) деталі для порушення кримінальної справи проти колишнього керівника Генштабу Ігоря Горгана, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

Про це повідомляє Europa Libera Moldova з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовників, 6 червня співробітники СІБ надішлють відповідь до Генеральної прокуратури, після чого прокурори вирішать, чи порушувати кримінальну справу за статтею 337 Кримінального кодексу – "державна зрада".

Джерела додають, що справа буде "під особистим контролем" нового генерального прокурора Іона Мунтяна, і Генеральна прокуратура має намір працювати "оперативно", щоб не втратити можливість затримати Горгана.

Реклама:

В офіційному коментарі Генпрокуратура заявила, що "взяла до відома і вивчає правдивість інформації, яка з'явилася в публічному просторі".

Нагадаємо, напередодні з'явилось журналістське розслідування, в якому йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Ігор Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність.

Представник офісу президентки Маї Санду зазначив, що покарання за такі злочини проти держави має бути найсуворішим.

Посадовець додав, що нагороди Горгана, видані у 2006 році ("За військові заслуги") та у 2015 році ("Вірність Вітчизні"), а також його військові звання будуть анульовані.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила інформацію з розслідування.