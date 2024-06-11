Экс-главу Генштаба Молдовы, работавшего на Россию, лишили госнаград

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о лишении государственных наград бывшего начальника Генштаба Игоря Горгана, которого уличили в работе на российские спецслужбы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ опубликовали 11 июня на сайте администрации молдавского президента.

Согласно указу, Горгана лишили медали "За военные заслуги", которой его удостоили в 2006 году, и ордена "Верность Отечеству", который ему вручили в 2015-м.

Указ вступает в силу со дня подписания, при этом Горган может обжаловать его в суде в течение 30 дней.

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Напомним, на прошлой неделе появилось журналистское расследование, в котором говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Горган, который покинул пост в 2021 году, годами был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Представитель офиса президента Майи Санду отметил, что наказание за такие преступления против государства должно быть самым суровым.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила информацию по расследованию, а генеральная прокуратура готовится возбудить против бывшего руководителя Генштаба уголовное дело о государственной измене.