Лідера французьких правих виключили з партії через пропозицію альянсу з Ле Пен

Керівництво французької правої партії "Республіканці" 12 червня проголосувало за виключення глави політсили Еріка Сіотті через його пропозицію об’єднатись із де-факто лідеркою ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Пояснюючи рішення про виключення Сіотті, політичний комітет "Республіканців" заявив, що той вів "таємні переговори, не консультуючись з нашою політичною партією та її членами", що порушує статут і позицію партії.

Засідання комітету відбулось за рішенням генеральної секретарки "Республіканців" Анні Женевард. Вона разом із іншим провідним членом партії Франсуа-Ксав'є Белламі тимчасово візьмуть на себе керівництво політсилою.

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Сам Сіотті назвав такий крок незаконним і закрив штаб-квартиру партії, посилаючись на міркування безпеки. "Я був і залишаюся президентом нашої політичної партії, обраним її членами! Жодне з рішень, ухвалених на цих зборах, не має юридичних наслідків", – заявив він.

Нагадаємо, скандал почався на початку тижня, коли Ерік Сіотті оголосив про об'єднання "Республіканців" із "Національним об'єднанням" для спільної перемоги над партією Емманюеля Макрона на дострокових парламентських виборах.

Але ця пропозиція обурила ключових партійців "Республіканців", зокрема кандидата в президенти 2022 року Валері Пекрес і очільника Сенату Жерара Ларше.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур). Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".