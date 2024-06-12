Лидера французских правых исключили из партии из-за предложения альянса с Ле Пен

Руководство французской правой партии "Республиканцы" 12 июня проголосовало за исключение главы политсилы Эрика Сиотти из-за его предложения объединиться с де-факто лидером ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Объясняя решение об исключении Сиотти, политический комитет "Республиканцев" заявил, что тот вел "тайные переговоры, не консультируясь с нашей политической партией и ее членами", что нарушает устав и позицию партии.

Заседание комитета состоялось по решению генерального секретаря "Республиканцев" Анни Женевард. Она вместе с другим ведущим членом партии Франсуа-Ксавье Беллами временно возьмут на себя руководство политсилой.

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Сам Сиотти назвал такой шаг незаконным и закрыл штаб-квартиру партии, ссылаясь на соображения безопасности. "Я был и остаюсь президентом нашей политической партии, избранным ее членами! Ни одно из решений, принятых на этом собрании, не имеет юридических последствий", – заявил он.

Напомним, скандал начался в начале недели, когда Эрик Сиотти объявил об объединении "Республиканцев" с "Национальным объединением" для совместной победы над партией Эмманюэля Макрона на досрочных парламентских выборах.

Но это предложение возмутило ключевых партийцев "Республиканцев", в частности кандидата в президенты 2022 года Валери Пекрес и главу Сената Жерара Ларше.

Напомним, Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур). Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".